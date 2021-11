Tiny Tina's Assault on Dragon Keep - DLC z 2013 roku teraz jako samodzielny tytuł. Wersję PC zgarniecie za darmo

fot. 2K Games

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep oryginalnie ukazało się w 2013 roku jako jeden z płatnych dodatków do Borderlands 2. Rozszerzenie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy i znacznie zmieniało gameplay: wprowadzało do postapokaliptycznego świata klimat rodem z fantasy i sesji RPG. Teraz z produkcją tą mogą zapoznać się nawet te osoby, które nie mają drugiej części Borderlands w swojej bibliotece. Wydawca zdecydował się bowiem na wypuszczenie DLC jako samodzielnej produkcji z podtytułem A Wonderlands One-shot Adventure. Powód takiego działania łatwo odgadnąć: to promocja Tiny Tina’s Wonderlands, a więc nadchodzącej gry, która trafi na sklepowe półki 25 marca 2022 roku.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure kosztuje 45 zł na PC i konsolach. Posiadacze pecetów mogą jednak zgarnąć tę produkcję za darmo na platformie Epic Games Store, gdzie jest ona dostępna bezpłatnie do 16 listopada.