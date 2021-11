GTA: The Trilogy - The Definitive Edition na materiałach z rozgrywki. Gameplay wyciekł przed premierą

fot. Rockstar Games

Do premiery GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, czyli odświeżonego Grand Theft Auto III, Vice City i San Andreas pozostało już naprawdę niewiele czasu, bo pakiet ten ma zadebiutować już 11 listopada. Mimo tego nadal nie doczekaliśmy się konkretnego spojrzenia na rozgrywkę, bo opublikowano tylko zwiastun i paczkę zrzutów ekranu. Z pomocą przychodzą jednak liczne przecieki. W serwisie YouTube pojawiają się kolejne nagrania prezentujące gameplay z tych zremasterowanych klasyków.

Na wideo można zapoznać się między innymi z usprawnioną grafiką, a także innymi zmianami. Widzimy na przykład nowe koło broni, które przypomina rozwiązanie z wydanego w 2013 roku Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition dostępne będzie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, a w późniejszym terminie równiez na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition