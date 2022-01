EA Sports UFC 4 i Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep w lutowym PS Plus

fot. PlayStation Blog

Sony podało oficjalną rozpiskę gier, jakie z początkiem lutego wskoczą do PlayStation Plus. Tradycyjnie w pakiecie znajdziemy trzy pozycje z czego jedna dedykowana jest PS5, a pozostałe konsoli PlayStation 4 (oraz PS5 w ramach wstecznej kompatybilności). W lutym Sony przygotowało coś dla fanów kolejek górskich, walk w klatkach i postapokaliptycznych klimatów.

Posiadacze PS5 otrzymają produkcję Planet Coaster w edycji konsolowej, w której rolą gracza jest zarządzanie i rozbudowywanie parku rozrywki. Z kolei na PlayStation 4 zagramy w UFC 4, najnowszą odsłonę popularnej serii od EA Sports. Ostatnią grą w zestawie lutowych propozycji w ramach PS Plus jest Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. To produkcja mniejszego kalibru osadzona w świecie Borderlands, która ma graczy wprowadzić do nadchodzącego tytułu, jakim jest Tiny Tina’s Wonderlands.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.