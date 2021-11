Elden Ring - kody do zamkniętej bety w absurdalnych cenach na serwisach aukcyjnych

Bandai Namco

Ile jesteście w stanie zapłacić za dostęp do zamkniętych testów Elden Ring? Niech każdy z Was odpowie sobie na to pytanie, a następnie spojrzy na ceny kodów, jakie pojawiły się w serwisie eBay. Co więcej, znajdują się na to chętni - osoby, które za takie kosmiczne licytują możliwość sprawdzenia gry przed premierą.

W chwili tworzenia tej wiadomość najtańsza oferta to 177 dolarów, czyli około 700 zł. Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem licytujących, bo było ich już niemal 50. Znaleźć jednak możemy tam i droższe licytacje na klucz do bety. Są i takie, których aktualna cena wynosi 250 i więcej dolarów.

eBay

Sytuacja pokazuje, że nowej grze studia From Software towarzyszy wielkie zainteresowanie, a ludzie są w stanie wiele zapłacić, by zagrać w nią kilka miesięcy przed premierą. Przypominamy, że Elden Ring zadebiutuje 25 lutego 2022 roku.