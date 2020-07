Titanic: The Game - powstała gra planszowa na podstawie filmu Jamesa Camerona

fot. Paramount/20th Century Fox

Po ponad 20 latach Titanic powraca! I nie chodzi tu oczywiście o powrót na ekrany. Dzieło Jamesa Camerona ukaże się bowiem jako gra planszowa. Oparta na filmowym klasyku planszówka wydana zostanie przez firmę Spin Master Games. W Titanic: The Game wystąpią znane widzom postaci: Rose, Jack, Cal oraz Ruth.

Na czym będzie polegać gra? Wspomniani bohaterowie spróbują ocalić jak największą liczbę pasażerów tonącego statku. Sam zaś Titanic zostanie przedstawiony w postaci 36 pól. Gracze, zmierzając na najwyższy pokład, będą usiłować ewakuować podróżujące transatlantykiem osoby do łodzi ratunkowych. W każdej z rund część statku ulegnie bowiem zalaniu przez wodę. Podczas rozgrywki nie zabraknie również innych zadań. Aby zyskać dodatkowe punkty, gracze będą musieli odegrać najbardziej znane sceny z filmu.

Dodajmy, że Titanic: The Game nie jest pierwszą grą planszową, której powstanie zainspirowane zostało przez filmowe hity. W poprzednim roku ukazały się bowiem planszówki oparte na Szczękach czy Powrocie do przyszłości. Sama zaś produkcja Camerona już wcześniej została zaadaptowana jako gra planszowa - w 1998 roku Universal Games rozpowszechniło Titanic: The Board Game. Trzeba przyznać, że odświeżenie tego pomysłu może być kuszące dla miłośników filmu.

Titanic: The Game trafi do sprzedaży w USA 1 sierpnia 2020 roku.