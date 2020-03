Titanic - QUIZ, w którym zatoniecie. Tak trudnego jeszcze nie mieliśmy

Titanic to bez dwóch zdań jeden z okrętów flagowych X Muzy - uznawany powszechnie za arcydzieło kina film do dziś cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Wielu fanów wciąż zastanawia się nad tym, czy Jack mógł się koniec końców uratować tudzież debatuje w kwestii tego, czy produkcji Jamesa Camerona powinien przypaść tytuł najbardziej romantycznej opowieści ekranowej wszech czasów. Te pytania nie straciły nic ze swojej wagi nawet po 23 latach od premiery filmu.

Nie tylko przypuszczamy, ale mamy również dowody na to, że każda telewizyjna emisja obrazu i w naszym kraju przyciąga przed odbiorniki całe rzesze spragnionych uniesień serca (i nie tylko) rodaków. Postanowiliśmy więc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom.

Przygotowaliśmy dla Was QUIZ na temat produkcji, prawdopodobnie najtrudniejszy z wszystkich dotychczasowych. Znajdziecie tu kilka względnie łatwych pytań, ale gros z nich może rozłożyć Was na łopatki... Jeśli nawet Wasz końcowy rezultat będzie pozostawiał sporo do życzenia, nie martwcie się - ten quiz to także prawdziwa kopalnia ciekawostek. Uzbrojeni w nową wiedzę będziecie zupełnie inaczej przemierzać wraz z Rose i Jackiem taflę pięknego i zarazem okrutnego Wielkiego Błękitu.

Koniecznie dajcie nam w komentarzach znać, jakie były Wasze wyniki - w ten sposób będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy quiz faktycznie nas zatopił, czy jednak wyszliśmy z niego z drzwiami. Tzn. z tarczą, rzecz jasna.

Nieważne, czy quiz poszedł Wam dobrze czy słabo, zawsze jest dobra okazja, by odświeżyć sobie kultowy film z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Gdzie oglądać film Titanic online i w telewizji?

