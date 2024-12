Piraci z Karaibów ustawili ją na resztę życia. Jaka była tego cena?

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Keira Knightley stała się znana dzięki roli Elizabeth Swan w serii Piraci z Karaibów. Miała zaledwie siedemnaście lat, gdy kręcono pierwszą część. W bardzo młodym wieku musiała więc zmierzyć się z nagłą sławą i atakami paparazzi. Wspomina, że było to bardzo ciężkie doświadczenie.

To bardzo brutalne, gdy odbiera ci się całą prywatność w okresie dojrzewania, gdy jesteś koło dwudziestki; jesteś pod lupą w momencie, w którym wciąż się uczysz. Mimo to, muszę przyznać, że bez tego okresu nie miałabym stabilności finansowej ani kariery, którą mam teraz. W ciągu pięciu lat, pomiędzy 17 a 21. rokiem życia, odniosłam sukces, którego już nigdy nie powtórzę. Ustawił mnie na resztę życia. Czy to miało swoją cenę? Tak, miało. Dużą.

Tak jak przyznała aktorka, sława miała swoją cenę. I nie chodzi tylko o uwagę paparazzi. Knightley przyznała, że "była zszokowana" tym, jak ludzie traktowali ją w miejscach publicznych. Wiedziała, że to bardzo agresywne i nachalne zachowanie nie jest akceptowalne, ale wszyscy naokoło mówili jej, że "tego chciała" i było to okropne doświadczenie.

Mieli dosłownie na myśli to, że chcę być prześladowana przez mężczyzn. Niezależnie od tego, czy robili to, bo byli chorzy psychicznie, czy dlatego, że na tym zarabiali — czułam to samo. To były brutalne czasy dla młodej kobiety, wystawionej na ocenę opinii publicznej.

Keira Knightley czuje, że teraz, ponad dwie dekady później, media społecznościowe mogły nawet pogorszyć to zjawisko. Jej zdaniem współcześnie młode kobiety i nastolatki mają jeszcze ciężej. Uważa również, że "wiele z nich nie jest w stanie tego przetrwać".