Titans - showrunner wyjaśnia szokującą [SPOILER] z 1. odcinka. Jest równie rozczarowany, co widzowie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Fani byli podekscytowani na wiadomość, że Lex Luthor, kultowy złoczyńca ze świata DC, pojawi się w 4. sezonie Titans. Plotki mówiły nawet o cameo Supermana, które mogłoby oznaczać wielkie starcie pomiędzy bohaterami. Końcówka premierowego odcinka zszokowała jednak widzów - antagonista umarł w 1. epizodzie.

Showrunner serialu w rozmowie z portalem TV Line zaadresował ten wątek. Wyjaśnił, że z użyciem bohatera były związane pewne ograniczenia ze strony DC i sam jest zawiedziony, że Titus Welliver jako Lex Luthor nie dostał więcej czasu antenowego.

Titans - showrunner wyjaśnia szokującą śmierć

Lex Luthor pod koniec premierowego odcinka Titans Lex umiera mimo tego, że Superboy podjął próbę ratowania go. W efekcie superbohater zostaje oskarżony o morderstwo i aresztowany przez ochronę złoczyńcy. Greg Walker, showrunner serialu, wyjaśnił dlaczego do tego doszło.

Titusa Wellivera Jeśli chciałeś zobaczyć więcej, powinieneś być bardzo zawiedziony. Ja jestem. Ale wiedzieliśmy, że obowiązują nas te ograniczenia i pracowaliśmy z nimi.

Przez "ograniczenia" showrunner miał na myśli to, DC pożyczyło im Lexa Luthora w ograniczonym zakresie. Zauważył jednak, że ma to dobre strony, ponieważ postacie jak Bruce Wayne mają tendencję do tego, by dominować historie o Tytanach.

Titans - sezon 4

Czy Lex Luthor powróci do Titans?

Titus Welliver powiedział jednak, że ktokolwiek, kto zna świat komiksów DC wie, że Lex Luthor to typ złoczyńcy, który trzyma swoje klony w piwnicy - co można interpretować tak, że furtka nie została jeszcze całkowicie zatrzaśnięta po bohaterze.

Ktokolwiek, kto zna ten świat i Lexa Luthora wie, że to typ, który prawdopodobnie trzyma swoje klony w piwnicy! Wiemy to z komiksów. Myśleliśmy, że Lex Luthor umarł, a tu niespodzianka - "O nie, to był klon".

Greg Walker w rozmowie z portalem Screenrant zauważył również, że w Titans nikt tak naprawdę nie jest do końca martwy, może z wyjątkiem Hanka, "którego DNA trzeba byłoby wyskrobać ze ściany" i byłoby trudno go przywrócić.