Titans - fragment 4. sezonu. Nightwing kontra ninja

fot. materiały prasowe

W ramach przygotowania do panelu 4. sezonu Titans na New York Comic Con 2022, do sieci trafił krótki fragment z jednego z odcinków. Na nim widzimy, jak Nightwing walczy z trzema ninja. W tle stoi Tim Drake, który przygląda się starciu. Zobaczcie, jak to się prezentuje.

Titans - fragment 4. sezonu

Twórcy serialu Titans ogłosili, że panel 4. sezonu na New York Comic Con 2022 odbędzie się 9 października o 20:15 czasu polskiego. Udział wezmą Brenton Thwaites, Ryan Potter, Joshua Orpin oraz Greg Walker. Zapowiedziano zwiastun i ekscytujące szczegóły nowego sezonu. Gdy materiały pojawią się w sieci, od razu je dla Was wrzucimy.

Titans - o czym 4. sezon?

Po tym, jak drużyna ocaliła Gotham, wyruszyła do San Francisco z przystankiem w Metropolis. Tam odkrywają, że stali się celem nadnaturalnego kultu z nadludzkimi mocami. To ktoś, z kim jeszcze nigdy nie walczyli.

Titans - premiera 4. sezonu w listopadzie w HBO Max.