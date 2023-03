TMNT: The Last Ronin - powstanie gra na podstawie popularnego komiksu. God of War ma być jedną z inspiracji

fot. materiały prasowe

Doug Rosen z Paramount Global, a więc firmy mającej prawa do marki Wojownicze Żółwie Ninja, zapowiedział w rozmowie dla serwisu Polygon, że powstanie gra na podstawie komiksu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin z 2020 roku. Ma być to trzecioosobowa gra akcji z elementami RPG, dla której inspiracje stanowią takie tytuły, jak nowsze odsłony God of War. Fani marki będą musieli wykazać się sporą cierpliwością, bo jak na razie o projekcie nie wiadomo w zasadzie nic, nie znamy nawet studia, które ma się nim zająć. Sam Rosen stwierdził, że produkcja trafi na rynek dopiero "za kilka lat".

TMNT: The Last Ronin to komiks opowiadający o jednym żółwiu, którego tożsamość przez długi czas owiana jest tajemnicą. Protagonista mści się za śmierć swoich przyjaciół. Motyw ten ma być obecny również w grze. Doug Rosen zapowiedział, że w nadchodzącej produkcji wcielimy się przede wszystkim w jedną postać, choć nie wykluczył obecności innych bohaterów w scenach retrospekcji.