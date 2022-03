To nie wypanda hitem na Rotten Tomatoes! Pierwsze opinie - najlepszy film Pixara od lat?

materiały prasowe

Dobra wiadomość dla fanów Pixara - wygląda na to, że To nie wypanda stało się hitem w serwisie Rotten Tomatoes. Historia o nastolatce zamieniającej się w przypływie silnych emocji w ogromną czerwoną pandę zachwyciła recenzentów. Animacja na dzień 8 marca zdobyła 93% na Tomatometerze. Zostało przesłane 75 recenzji, z czego aż 70 osób oceniło tytuł pozytywnie. To daje średni wynik 8.10 na 10. Choć wciąż nie ma oceny widowni, to pierwsze opinie krytyków dają nadzieję na świetny seans.

fot. Disney

To nie wypanda - najzabawniejszy film Pixara od lat?

Wygląda na to, że to Nie wypanda szczególnie skupi się na trudnej relacji pomiędzy wymagającą matką a córką pragnącą jej aprobaty. Film omówi takie tematy jak szukanie własnej tożsamości i dorastanie. Krytycy chwalą przy tym, że studio dało swobodę twórczą debiutującej reżyserce. Dzięki temu Domee Shi mogła poruszyć ważne tematy w zabawny i ciekawy sposób - zamiast pokazać je za pomocą nadmiernej powagi. Jedna z recenzentek twierdzi, że to obiecujący znak dla przyszłości Pixara.

Siddhant Adlakha zostawił taką opinię w serwisie Rotten Tomatoes:

To nie wypanda to jeden z najzabawniejszych i najbardziej pomysłowych filmów Pixara od lat. Idealnie oddaje dziką energię dorastania, wykorzystuje gwiazdy popu jako ponadczasowe okno dla młodości, a także opowiada historię przyjaźni i rodziny w bardzo uroczy i przyjazny dla dzieci sposób.

Krytycy są raczej zgodni, że to odważny i zabawny film, skupiony na rodzinie. To połączenie energicznej komedii z uroczym fantasy. Produkcja jest wypełniona alegoriami i daje młodszej widowni zielone światło na to, by od czasu do czasu wypuścić swoją wewnętrzną bestię. Niektórzy nazwali Nie wypanda jednym z najlepszym filmów Pixara. Klimat produkcji został porównany do takich tytułów jak W głowie się nie mieści i Soul.

To nie wypanda

To nie wypanda - bezbłędny obraz dojrzewania

Według opinii krytyków na Rotten Tomatoes To nie wypanda naprawdę dobrze oddaje rzeczywistość nastoletniej dziewczyny i nie przedstawia jej typowego stereotypu. Traktuje dojrzewanie młodej kobiety w bardzo empatyczny sposób. Czasem można nawet odnieść wrażenie, że to pierwszy film Disneya od lat, który mówi bezpośrednio do młodych osób, zamiast o nich. Potrafi bezbłędnie uderzyć w odpowiednie emocje u widza i to jeden z najlepszych portretów adolescencji.

Według Rachel Leishman:

Cały film to kolejny cios w brzuch od Pixara. W ten sposób, że młodsza widownia naprawdę będzie się z nim utożsamiać, a starsza po prostu będzie miała ochotę się popłakać.

Strona wizualna To nie wypanda także zyskała pochwały. Ponoć animacja jest genialna. Jeden z krytyków odczytał nawet styl artystyczny filmu jako możliwy hołd dla Studia Ghibli - a uroczą transformację Mei jako ukłon w stronę kultowego Totoro.

To nie wypanda - parę słów krytyki

Mimo tak wysokich ocen i wielu pochwał, niektórzy recenzenci zostawili kilka słów krytyki. Padły słowa, że To nie wypanda brakuje głębi, a reżyserka ma problem z przejściem od filmów krótkometrażowych do projektów na większą skalę. Czasem produkcja stara się za bardzo, a jedna osoba nazwała główną bohaterkę ekstremalnie irytującą. Ktoś nawet stwierdził, że mimo wielu plusów tytułowi brakuje tego, z czego najbardziej znane jest studio: serca i patosu.

Są to jednak krople w morzu pochwał, ponieważ zdecydowana większość jest zachwycona nową animacją Pixara.

