To nie wypanda - pracownicy Pixara niezadowoleni z przeniesienia filmu na Disney+

fot. Disney

To nie wypanda to kolejna animacja Pixara. Disney zaskoczył wszystkich informacją, że produkcja w krajach, w których jest platforma Disney+ nie trafi do kin, ale od razu, bez dodatkowych opłat do oferty serwisu. W Polsce nadal przewidziana jest premiera kinowa.

Pracownicy studia są podobno z tego powodu niezadowoleni. Nowy raport Insidera cytuje kilku anonimowych pracowników Pixara, z których jeden powiedział, że ta wiadomość sprawiła, że ​​są „bardzo rozczarowani”, a inny stwierdził, że zmiana była „szokiem”.

To nie wypanda

Bohaterką animacji jest nastolatka Mei Lee, która w przypływie silnych emocji zamienia się w ogromną czerwoną pandę. Dziewczyna stara się jak może, aby nie dopuszczać do przemiany, jednak jest to ciężkie, gdy znajdujesz się w okresie dojrzewania i masz nadopiekuńczą matkę.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.