To nie wypanda - pełny zwiastun nowej animacji Pixara. Potworne strony dorastania

fot. Disney

To nie wypanda to nowa animacja studia Pixar, za którą odpowiada Domee Shi, laureatka Oscara za krótkometrażowy film Bao, który zresztą również powstał dla Pixara. W sieci zadebiutował pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterką animacji jest 13-letnia Mei, która pewnego dnia odkrywa, że pod wpływem silnych emocji zamienia się w czerwoną pandę. Nastolatka stara się jak może, aby unikać stresu, jednak wcale nie jest to takie łatwe, jak się wydaje, szczególnie w okresie dorastania.

Turning Red

W obsadzie dubbingu znajdują się między innymi Rosalie Chiang, Sandra Oh, Orion Lee, Wai Ching Ho, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park oraz Tristan Allerick Chen. Muzykę do produkcji skomponował Ludwig Göransson (Czarna Pantera). Kilka piosenek do filmu napiszą Billie Eilish wraz ze swoim bratem Finneasem O'Connellem.

To nie wypanda - premiera filmu w polskich kinach 11 marca 2022 roku.