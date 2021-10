Buzz Astral - zwiastun filmu Pixara. Ta postać zainspirowała zabawkę z Toy Story

fot. Pixar

Buzz Astral opowiada o genezie tytułowego bohatera, który był inspiracją dla zabawki z serii Toy Story. Buzz jest astronautą, a cała historia ma być utrzymana w klimacie przygodowego science fiction. Bohater będzie przeżywać przygody w kosmosie i na różnych planetach.

Chris Evans będzie głosem Buzza Astrala. Angus MacLane, nagradzany animator Pixara jest reżyserem animacji. Co ciekawe, wygląda na to, że poprzez powiazanie z Toy Story, możemy wywnioskować, że w tym świecie zabawkowych bohaterów kosmici istnieją. To sugeruje teaser Buzza Astrala.

Buzz Astral - teaser w oryginale

Buzz Astral - teaser z polskim dubbingiem

Buzz Astral - premiera 16 czerwca 2022 roku tylko w kinach w Polsce.