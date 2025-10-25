Już niedługo premiera To: Witajcie w Derry. Kiedy pojawią się poszczególne odcinki?
Już jutro, tj. 26 października 2025 roku, zadebiutuje 1. odcinek serialu To: Witajcie w Derry. Przygotowaliśmy dla Was krótką rozpiskę tego, kiedy można się spodziewać kolejnych epizodów.
Ośmioodcinkowy prequel filmów z serii To zadebiutuje już wkrótce na łamach HBO Max. Bill Skarsgard powróci w roli przerażającego Pennywise'a. Dziś prezentujemy Wam daty premier wszystkich odcinków. Sprawdźcie też recenzję pierwszych pięciu z nich poniżej:
To: Witajcie w Derry - sezon 1, odcinki 1-5 - recenzja
To: Witajcie w Derry - daty premiery odcinków
Odcinki serialu To: Witajcie w Derry będą debiutować co tydzień od 26 października 2025 roku aż do 14 grudnia 2025 roku w każdą niedzielę. Oto konkretne daty premiery poszczególnych z nich:
- Odcinek 1 - 26 października
- Odcinek 2 - 2 listopada
- Odcinek 3 - 9 listopada
- Odcinek 4 - 16 listopada
- Odcinek 5 - 23 listopada
- Odcinek 6 - 30 listopada
- Odcinek 7 - 7 grudnia
- Odcinek 8 (finał sezonu) - 14 grudnia
To: Witajcie w Derry - opis fabuły
Cztery miesiące po nagłym zniknięciu kolegi z klasy, Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają dowiedzieć się, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele dzieci znika z Derry. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w mieście, gdzie żołnierze witają go wyjątkowo chłodno. W tym miejscu dzieje się coś bardzo niepokojącego.
W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso.
Premiera To: Witajcie w Derry w HBO Max już 26 października.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1995, kończy 30 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1971, kończy 54 lat