Już niedługo premiera To: Witajcie w Derry. Kiedy pojawią się poszczególne odcinki?

Już jutro, tj. 26 października 2025 roku, zadebiutuje 1. odcinek serialu To: Witajcie w Derry. Przygotowaliśmy dla Was krótką rozpiskę tego, kiedy można się spodziewać kolejnych epizodów.
Wiktor Stochmal
To: Witajcie w Derry fot. HBO Max
Ośmioodcinkowy prequel filmów z serii To zadebiutuje już wkrótce na łamach HBO Max. Bill Skarsgard powróci w roli przerażającego Pennywise'a. Dziś prezentujemy Wam daty premier wszystkich odcinków. Sprawdźcie też recenzję pierwszych pięciu z nich poniżej:

To: Witajcie w Derry - sezon 1, odcinki 1-5 - recenzja

To: Witajcie w Derry - daty premiery odcinków

Odcinki serialu To: Witajcie w Derry będą debiutować co tydzień od 26 października 2025 roku aż do 14 grudnia 2025 roku w każdą niedzielę. Oto konkretne daty premiery poszczególnych z nich:

  • Odcinek 1 - 26 października
  • Odcinek 2 - 2 listopada
  • Odcinek 3 - 9 listopada
  • Odcinek 4 - 16 listopada
  • Odcinek 5 - 23 listopada
  • Odcinek 6 - 30 listopada
  • Odcinek 7 - 7 grudnia
  • Odcinek 8 (finał sezonu) - 14 grudnia

To: Witajcie w Derry - opis fabuły

Cztery miesiące po nagłym zniknięciu kolegi z klasy, Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają dowiedzieć się, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele dzieci znika z Derry. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w mieście, gdzie żołnierze witają go wyjątkowo chłodno. W tym miejscu dzieje się coś bardzo niepokojącego.

Witajcie w Derry - Pennywise

arrow-left
Witajcie w Derry - Pennywise
fot. materiały prasowe
arrow-right

W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso.

Premiera To: Witajcie w Derry w HBO Max już 26 października.

Źródło: deadline.com

