W którym odcinku To: Witajcie w Derry zadebiutuje Pennywise? Mamy potwierdzenie

W ktorym odcinku To: Witajcie w Derry po raz pierwszy pojawi się Pennywise? Udało nam się potwierdzić krążące w sieci spekulacje. Wygląda na to, że słynnego, złowrogiego klauna będziemy oglądać nieco dłużej, niż początkowo zakładaliśmy. 
Piotr Piskozub
Tagi:  to: witajcie w derry 
Pennywise hbo
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Pennywise - To materiały prasowe
Wczoraj przedstawiliśmy Wam mnóstwo zakulisowych informacji na temat premierowego odcinka To: Witajcie w Derry. Jedną z nich były doniesienia w kwestii Pennywise'a, który ma pojawić się w serialu, o czym przypominają sami jego twórcy. Nie było jednak jasne, jak mocno autorzy produkcji będą chcieli eksponować na ekranie słynnego klauna - sugerowano nawet, że zobaczymy go dopiero w 8. i zarazem finałowej odsłonie serii. 

Kilkanaście godzin temu uznawany za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman ujawnił, że Pennywise zadebiutuje w 5. odcinku To: Witajcie w Derry, który do polskiego HBO Max trafi 24 listopada. Udało nam się potwierdzić, że te doniesienia są zgodne z prawdą - złoczyńca w swojej ikonicznej formie będzie w dodatku pojawiał się także w kolejnych odcinkach, aż do samego finału. 

Warto jednak podkreślić, że antagonista, w którego raz jeszcze wcieli się Bill Skarsgård, będący zarazem jednym z producentów serialu, na ekranie gości już teraz. Na razie możemy go jednak oglądać pod postacią morderczego niemowlęcia, które doprowadziło do śmierci kilku postaci w premierowym odcinku. 

Źródło: Daniel Richtman

Piotr Piskozub
Co o tym sądzisz?
