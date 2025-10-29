W którym odcinku To: Witajcie w Derry zadebiutuje Pennywise? Mamy potwierdzenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Reklama

Wczoraj przedstawiliśmy Wam mnóstwo zakulisowych informacji na temat premierowego odcinka To: Witajcie w Derry. Jedną z nich były doniesienia w kwestii Pennywise'a, który ma pojawić się w serialu, o czym przypominają sami jego twórcy. Nie było jednak jasne, jak mocno autorzy produkcji będą chcieli eksponować na ekranie słynnego klauna - sugerowano nawet, że zobaczymy go dopiero w 8. i zarazem finałowej odsłonie serii.

Kilkanaście godzin temu uznawany za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman ujawnił, że Pennywise zadebiutuje w 5. odcinku To: Witajcie w Derry, który do polskiego HBO Max trafi 24 listopada. Udało nam się potwierdzić, że te doniesienia są zgodne z prawdą - złoczyńca w swojej ikonicznej formie będzie w dodatku pojawiał się także w kolejnych odcinkach, aż do samego finału.

Warto jednak podkreślić, że antagonista, w którego raz jeszcze wcieli się Bill Skarsgård, będący zarazem jednym z producentów serialu, na ekranie gości już teraz. Na razie możemy go jednak oglądać pod postacią morderczego niemowlęcia, które doprowadziło do śmierci kilku postaci w premierowym odcinku.

Horrory - oto najwięksi rzeźnicy wśród złoczyńców kina grozy. Rekordzista zabił 154 osoby