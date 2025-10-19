Przeczytaj w weekend
Ranking książek grozy. Sprawdź, który horror rzucił wyzwanie Stephenowi Kingowi

Jeśli lubicie czytać opowieści z dreszczykiem mamy dla Was coś specjalnego. Oto ranking najlepszych horrorów - tym razem nie w wersji filmowej, a literackiej.
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Książki horrory DALL-E 3/nE
Poniższą listę przygotowano na portalu Goodreads – miejscu, gdzie miłośnicy książek z całego świata mogą głosować na swoje ulubione powieści, opowiadania i inne literackie perełki. Z okazji zbliżającego się Halloween postanowiliśmy przyjrzeć się zestawieniu najlepszych książek grozy, które zdobyły uznanie czytelników.

Myśląc o horrorze, większość z nas od razu widzi nazwisko Stephena Kinga. To właśnie on sprawił, że ten gatunek stał się częścią popkultury. King oczywiście znalazł się w tym rankingu — i to wielokrotnie — ale nie jest jedynym mistrzem literackiego strachu.

W zestawieniu znajdziecie wiele niepokojących i przerażających historii: zarówno tych klasycznych, jak i współczesnych. Jeśli dopiero chcecie rozpocząć swoją przygodę z literaturą grozy, każda z tych pozycji może być świetnym początkiem podróży w świat mroku, tajemnicy i dreszczyku emocji.

Ranking książek grozy

50. Wielki marsz - Stephen King pod pseudonimem Richard Bachman

arrow-left
50. Wielki marsz - Stephen King pod pseudonimem Richard Bachman
Prószyński i S-ka
arrow-right

Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

