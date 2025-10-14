Reklama
To: Witajcie w Derry - zwiastun dla dorosłych. Pennywise mrozi krew w żyłach

To: Witajcie w Derry to serial powiązany fabularnie z książką Stephena Kinga, którego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z powieści. HBO Max opublikowało zwiastun bez cenzury, przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych. Uwaga - mogą pojawić się spoilery!
To: Witajcie w Derry fot. materiały prasowe
HBO Max opublikowało nowy zwiastun serialu To: Witajcie w Derry, który tym razem przeznaczony jest tylko dla widzów dorosłych. W zapowiedzi nie ma żadnej cenzury, więc można zobaczyć, czym twórcy przy wykorzystaniu postaci Pennywise’a będą straszyć widzów w listopadzie.

To: Witajcie w Derry - zwiastun tylko dla dorosłych

Historia rozgrywa się przed wydarzeniami z książki Stephena Kinga i jej adaptacji, ukazując przeszłość Pennywise’a oraz jego pierwsze zbrodnie. W planach są dwa sezony serialu.

To: Witajcie w Derry - opis fabuły

Cztery miesiące po nagłym zniknięciu kolegi z klasy, Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają dowiedzieć się, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele dzieci znika z Derry. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w mieście, gdzie żołnierze witają go wyjątkowo chłodno. W tym miejscu dzieje się coś bardzo niepokojącego.

W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso.

Premiera To: Witajcie w Derry w HBO Max już 26 października.

Źródło: HBO Max

