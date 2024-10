Fatalne oceny Jokera 2. Amerykanie nie zostawiają na nim suchej nitki

fot. Warner Bros. Discovery

Najpierw negatywne recenzje Jokera 2 odstraszyły część widzów od pójścia do kina. Ci, którzy jednak się zdecydowali, oceniają film jeszcze gorzej, co wpływa na coraz słabsze wyniki w amerykańskim box office. Prognozowane otwarcie na poziomie 70 mln dolarów staje się nieosiągalne. Po czwartku i piątku mówi się o kwocie maksymalnie od 45 do 50 mln dolarów.

Oceny Jokera 2

Według CinemaScore, firmy zbierającej oceny widzów tuż po premierowych seansach, film otrzymał notę D (gorsza jest tylko F). To najgorsza ocena w historii produkcji opartych na komiksach – nawet Fantastyczna Czwórka z 2015 roku miała C.

Do tego ujawniono ocenę PostTrak, również mierzoną po seansach. Widzowie przyznali filmowi pół gwiazdki na pięć (średnia ze wszystkich zebranych ocen). Co więcej, jedynie 24% badanych stwierdziło, że poleciłoby film znajomym, co jest jednym z najgorszych wyników w historii. Na Rotten Tomatoes tylko 34% widzów wydało pozytywne opinie, a średnia ocen to 2 na 5.

Na ten moment nie ma jeszcze wyników z innych części świata, jednak powyższe dane dotyczą Ameryki Północnej. Trudno oczekiwać, by globalne wyniki były znacząco inne. Joker 2 jest już wyświetlany w kinach.