Mroczny Czarodziej z Pierścieni Władzy to wcale nie Saruman? Większość z nas (chyba) jest w błędzie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

2. sezon serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy dobiegł już końca. Finał właśnie zakończonej odsłony serii potwierdził, że Nieznajomy to w rzeczywistości Gandalf, co siłą rzeczy wyraźnie sugerowało, iż inny z ekranowych Istarich, Mroczny Czarodziej, okaże się Sarumanem. Twórcy postanowili jednak pozostawić tę zagadkę bez rozwiązania.

Sęk w tym, że już po emisji ostatniego odcinka 2. sezonu showrunnerzy Pierścieni Władzy, J.D. Payne i Patrick McKay, w obszernej rozmowie z serwisem Vanity Fair zabrali głos na temat pytania, kim naprawdę jest Mroczny Czarodziej. Ich odpowiedź zaskakuje - zgodnie ze słowami filmowców nienazwany jeszcze Istar to najprawdopodobniej wcale nie Saruman.

Vanity Fair: Jedna z postaci, której imienia wciąż nie znamy, to Mroczny Czarodziej grany przez Ciarana Hindsa. Potwierdzono, że jest jednym z pięciu Istarich - sam mówi to w rozmowie z Gandalfem. Wydaje mi się, że możemy założyć, iż jest po prostu Sarumanem, choć nie będę was prosił o potwierdzenie tego oficjalnie.

McKay: Nie, nie, powiem coś oficjalnie. Biorąc pod uwagę całą historię Śródziemia, byłoby bardzo, bardzo, bardzo nieprawdopodobne, aby to był Saruman.

Payne: O ile w ogóle byłoby to możliwe.

McKay: Mroczny Czarodziej ma do odegrania ważną rolę w Śródziemiu i w rozwoju wątku Nieznajomego, który teraz odkrył własną tożsamość. Tom Bombadil powiedział Gandalfowi: "Twoim przeznaczeniem jest stawić mu czoło. Twoim przeznaczeniem jest też, by później zmierzyć się z Sauronem". Losy Mrocznego Czarodzieja nie są przesądzone i jego imię nie jest jeszcze znane, ale to byłoby sprzeczne z fundamentalnymi prawami Śródziemia, gdyby okazał się Sarumanem.