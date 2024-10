Showrunnerka o 7. odcinku To zawsze Agatha. Kim jest TA postać dla Lilii?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Siódmy odcinek To zawsze Agatha był dość chaotyczny, ponieważ w głowie jednej z bohaterek panował prawdziwy bałagan. Cała narracja została poświęcona Lilii, co jej odtwórczyni, Patti LuPone, wykorzystała w znakomity sposób. Showrunnerka Jac Schaeffer mogła odnieść się do jednego z kluczowych pytań, zadanego przez portal Deadline.

fot. Disney+

Kim jest TA bohaterka w To zawsze Agatha?

Wciąż otwartą kwestią pozostaje fakt, kim jest uprzejma, starsza wiedźma w życiu Lilii. W Internecie chodzą pogłoski, że może być matką wróżbitki albo przywódczynią jej straconego sabatu. Co na to showrunnerka?

- Wolałabym zostawić to do interpretacji fanów. W mojej głowie ona jest nauczycielką. Jest starszą wiedźmą w społeczności Lilii, ale były osoby w produkcji, które uważały ją za jej matkę, co mi nie przeszkadza. Myślę, że to matriarchalna figura, co jest kluczowe dla tej postaci.

To zawsze Agatha - fabuła

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm – niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.

Serial jest dostępny na platformie streamingowej Disney+.