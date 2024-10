Marvel Studios pracuje nad serialem Wiccan? Zaskakująca plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Reklama

To zawsze Agatha okazała się sporym sukcesem Marvela i wygląda na to, że studio jest na tyle zadowolone z oglądalności serialu, że postanowili realizować kolejne projekty dotyczące tych postaci. Spin-off WandaVision wprowadził do serialu syna Wandy, Billy'ego Maximoffa (Joe Locke).

Wiccan – plotka o powstawaniu serialu

MTTSH donosi, jakoby miały zacząć się prace nad serialem Wiccana, który miałby być produkowany równolegle z filmem o Scarlet Witch i projektem związanym z Young Avengers (nadal nie wiadomo, czy miałby być to serial, czy film). Niedawno David Richtman stwierdził, że w planach jest serial skupiający się na drugim z synów Wandy Maximoff, Tommym (znanym również jako Speed), więc istnieje szansa, że to i serial Wiccan to jeden i ten sam projekt.

Zobacz także: Plotka Spoilery

To zawsze Agatha – fabuła, gdzie oglądać

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm – niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.

Serial To zawsze Agatha jest dostępny na Disney+, a nowe odcinki pojawiają się co tydzień w czwartki.