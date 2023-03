Reżyser filmu Tár nie nakręci już żadnego filmu? Todd Field wyjaśnia

fot. Mary McCartney - © Mary McCartney 2022

Po 14 latach Todd Field ponownie stanął za kamerą pełnometrażowego filmu. Jego Tár, w którym główną rolę zagrała Cate Blanchett otrzymał 6 nominacji do Oscara oraz zdobył wiele prestiżowych nagród. Choć produkcja okazała się sukcesem reżyser uważa, że to może być jego ostatni film.

W nowym wywiadzie dla Cinema Scope Field powiedział, że nakręcenie filmu dowolnej wielkości to dla niego prawdziwe wyzwanie i że to nie jest dla osób o słabych sercach. Dodał, że tworzenie filmów jest dla niego bardzo wymagające i nie jest pewien czy zrobi jeszcze jeden. Dziennikarz zapytał go czy mówi poważnie o rezygnacji, na co odpowiedział, że tak. Przyznał, że nie myślał o tym, aż do tego momentu. Uznał, że jest to bardzo prawdopodobne.

Nie chodzi o kreatywność, ale bardziej o fizyczną część. Spędziłem rok na codziennej pracy z [autorem] Jonathanem Franzenem i w ciągu sześciu miesięcy napisaliśmy razem 1200 stron. To było tak samo emocjonujące, jak wszystko, co do tej pory zrobiłem wraz z całą ekscytacją wolności wypowiedzi. Nie mogę się doczekać, aby ponownie zasiąść w pokoju z Jonem. Pisanie, codzienne chodzenie do biurka - to się się nie zmieni.

Następnie Field opisał swoją pogłębiającą się wraz z wiekiem niechęć do reżyserowania filmów. 59-letni reżyser przyznał, że gdyby to było przyjemne i łatwe to filmowałby cały czas.

Lubię sztukę, techniki, eksperymentowanie z nowym sprzętem, który pojawia się zanim w ogóle trafi do świata filmu, ponieważ w głębi duszy też jestem technicznym geekiem. Ale to nie moje rzeczy - te techniczne narzędzia należą do międzynarodowych korporacji… wraz z wiekiem zdajesz sobie sprawę, jak cenny jest czas - w tej klepsydrze jest tylko określona ilość czasu.

Todd Field w swojej karierze poza Tárem nakręcił tylko dwa pełnometrażowe filmy - Za drzwiami sypialni (2001) oraz Małe dzieci (2006). Oba spotkały się z przychylnymi opiniami.

Tár - zdjęcia