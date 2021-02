Todd McFarlane zapowiada nowe tytuły osadzone w uniwersum Spawna

Image

Todd McFarlane zapowiedział powstanie w tym roku czterech nowych tytułów osadzonych w świecie Spawna. Trzy z nich będą regularnie wydawane co miesiąc, co oznacza, że regularna seria Spawn będzie kontynuowana, ale wątki tam prezentowane będą przenosić się do nowych tytułów. McFarlane nazwał 2021 "rokiem Spawna". Jego uniwersum rozpocznie się w czerwcu, kiedy to wypuszczony zostanie one-shot zatytułowany Spawn's Universe #1. Jego zadaniem będzie wprowadzenie czytelników do świata Spawna i wyjaśnienie dotychczasowych wydarzeń.

W sierpniu czytelnicy otrzymają King Spawn, który będzie drugim regularnym tytułem o tym bohaterze. W październiku zadebiutuje seria The Gunslinger Spawn opowiadająca losy alternatywnej wersji tego bohatera. Zapowiedziano też cykl The Scorched, gdzie pojawią się Spawn, Redeemer, Gunslinger, Medival Spawn oraz She-Spawn. Poniżej możecie zobaczyć kilka z zaprezentowanych okładek:

Spawn

McFarlane tworząc uniwersum chce nie tylko poszerzyć świat Spawna, ale też stworzyć miejsce na większą kreatywność i docieranie ze swoimi postaciami również poza medium komiksowe.