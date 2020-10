Tofifest 2020: Łukasz Simlat i Agata Buzek ze Złotymi Aniołami. Ogłoszono laureatów nagród

fot. Forum Film

Tofifest 2020 ogłosił laureatów Złotego Anioła za niepokorność twórczą. Są to Lukasz Simlat oraz Agata Buzek. Kafka Jaworska, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest tłumaczy w oświadczeniu, że ta dwójka aktorów nie tylko łączy niezależność i talent, a także niezwykła pracowitość. Chwali ich konsekwentność, uzdolnienie, unikatowość i unikanie kolorowych magazynów plotkarskich.

Tak wyjaśnia nagrodzenie Agaty Buzek:

- Talent, piękno, konsekwencja. Niczego więcej nie trzeba, by wyjaśnić dlaczego najważniejsza nagroda wędruje do Agaty - mówi Kafka Jaworska.

Agata Buzek przede wszystkim jest szanowana w świecie artystycznym za konsekwentne podejście do swojej kariery. Od lat doskonali sswój warsztat i uważnie dobiera produkcje, w których gra. Efektem tego są rolę tak w Polsce, jak i zagranicą. Współpracowała m.in. z takimi reżyserami jak Peter Greenaway, Marleen Goris, Krzysztof Zanussi, Steven Knight, Anne Fontaine, Peter Mulan i Andrzej Wajda.

fot. Tofifest

Tak Kafka Jaworska wyjaśnia nagrodę dla Łukasza Simlata:

- To aktor, który dawno dostałby Oscara, gdyby urodził się w Hollywood. Diabelsko zdolny, jeden z najbardziej zapracowanych polskich aktorów, niebojący się trudnych ról, wierny dużemu ekranowi od zawsze i zdaje się na zawsze - mówi Kafka Jaworska.

Łukasz Simlat dał się poznać jako aktor wszechstronny i uzdolniony. Gra w kinie artystyczny, komercyjnym i popularnych serialach. W ostatnim czasie oglądaliśmy go w filmach Nieznajomi i Boże Ciało, a niedługo zobaczymy go w Śniegu już nigdy nie będzie, czyli w polskim kandydacie do Oscara. Na małym ekranie obecnie występuje w BrzydUli 2.

fot. Tofifest

Ogłoszono również laureatkę Flisaka Tofifest, czyli nagrodę dla osoby świata kultury z regionu. Została nią uznana aktorka Roma Gąsiorowska, która pochodzi z Bydgoszczy.