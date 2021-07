Tofifest 2021 - oto zwycięzcy nagród. Te filmy warto obejrzeć online

Tofifest 2021

Główny konkurs podczas Tofifest 2021 nazywa się On Air. W jury w składzie Arkadiusz Jakubik, Maria Sadowska, Roma Gąsiorowska, Piotr Domalewski i Philippe Tłokiński oglądało sześć filmów. Główną nagrodę zdobył Beasts w reżyserii Naela Marandina. To francuska produkcja, która swoją polską premierę miała właśnie na 19. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Opowiada o Constance i jej narzeczonym, którzy mają nadzieję, że pewnego dnia przejmą podupadającą farmę jej ojca i stworzą z niej wielkie gospodarstwo. Gdy dziewczyna otrzymuje pomoc od wpływowego i charyzmatycznego Sylvaina, szybko się od niego uzależnia, co wpływa na relację narzeczonych.

Natomiast film Karnawał otrzymał specjalne wyróżnienie jury. Jury młodych w składzie Antonina Szweda, Adam Krośnicki-Midon i Mateusz Olech podjęło decyzję o nagrodzie dla Should the Wind Drop z konkursu On Air. To film, który w sposób delikatny i powściągliwy opowiada o małej, samozwańczej, kaukaskiej republice, gdzie ma zostać otwarte lotnisko.

Konkurs From Poland z polskimi produkcjami dostaje wyróżnienia od publiczności. To tutaj nagroda powędrowała do Każdy ma swoje lato w reżyserii Tomasz Jurkiewicza.

Jak co roku na uroczystej gali rozdano Złote Anioły za Niepokorność Twórczą. Wyróżniono Jana Jakuba Kolskiego oraz Krzysztofa Majchrzaka. Złote Anioła Bella Women otrzymała natomiast Sandra Drzymalska, która grała w filmach Sole oraz Ostatni Komers. Ostatnią nagrodą jest Flisak, czyli wyróżnienie prezydenta Toruniu dla filmowców związanych z regionem. Wyróżnienie otrzymała aktorka i reżyserka dubbingu Beata Kawka

Przypominamy, że wszystkie nagrodzone filmy można obejrzeć do 12 lipca na platformie VOD festiwalu Tofifest. Kujawy i Pomorze. Cena za wirtualny bilet wynosi 14 złotych. Polecamy!