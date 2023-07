Tofifest 2023: nagrody rozdane. Chleb i sól triumfuje w rywalizacji z zagranicznymi filmami

fot. Maciej Wasilewski

1 lipca 2023 roku odbyła się gala zamknięcia 21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Jako patroni medialni byliśmy na miejscu i mogliśmy oglądać na żywo nagradzane filmy. W konkursie głównym On Air wygrał polski film Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocursa, który rywalizował o tę nagrodę z zagranicznymi tytułami. To kolejna ważna nagród dla naszego filmu, który wcześniej został wyróżniony choćby na festiwalu w Wenecji.

Przypomnijmy, że w skład jury, które podjęło decyzję wchodzili Matylda Damięcka, Agnieszka Kruk, Kuba Czekaj, Tomasz Schuchardt i Janusz Zaorski,

Zobacz także:

Tofifest 2023 - nagrody

Natomiast w konkursie polskich filmów FROM Poland wyróżniono Prawdziwe życie aniołów. To triumfalny powrót Krzysztofa Globisza na ekrany. To widzowie zdecydowali o tym, kto dostanie nagrodę.

Podczas finałowej gali nagrody odebrali także:

Adrianna Biedrzyńska — Nagroda Prezydenta Miasta Torunia FLISAK,

Lena Góra — Złoty Anioł dla Europejskiej Aktorki BELLA WOMEN,

Magdalena Zawadzka — Złoty Anioł dla Damy Polskiego Kina,

Eryk Lubos — Złoty Anioł za Niepokorność Twórczą.

Uroczystość uświetnił występ Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Wszystkie nasze recenzje z festiwalu możecie znaleźć na tej podstronie poświęconej Tofifest 2023.