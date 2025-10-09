fot. materiały prasowe

Together zebrał dobre opinie widzów oraz krytyków po premierze kinowej. Szczególnie dziennikarze dobrze ocenili ten horror, szybko nazywając go jednym z najlepszych w 2025 roku. 90% pozytywnych opinii według Rotten Tomatoes, które zbiera recenzje krytyków filmowych, mówi wszystko.

W kinach film odniósł sukces komercyjny, ponieważ zebrał z całego świata 32 mln dolarów przy budżecie 3,5 mln dolarów. Teraz, gdy jest w sprzedaży w sklepach VOD, dodatkowe wpływy zasilą konto produkcji.

Together online – gdzie obejrzeć?

Sklep Prime Video – wypożyczenie 39,99 zł, kupno 49,99 zł

Cineman – wypożyczenie 39,90 zł

Polsat Box Go – wypożyczenie 38 zł

Rakuten – wypożyczenie 39,99 zł, kupno 54,99 zł

Player.pl – wypożyczenie 39,99 zł

Together - zwiastun dla dorosłych

Together – opis fabuły

Po latach związku Tim (Franco) i Millie (Brie) stają na życiowym rozdrożu, przeprowadzając się na wieś i porzucając wszystko, co znane – z wyjątkiem siebie nawzajem. Gdy napięcia między nimi narastają, koszmarne, nadprzyrodzone spotkanie z tajemniczą, nienaturalną siłą grozi skażeniem ich życia, miłości… i ciał.