Avatar: Istota wody rozbija bank. Wyniki box office pokazują moc

20th Century Studios

Avatar: Istota wody rozpoczął podbój kin w Ameryce Północnej od wyniku 134 mln dolarów. Jest to dobre otwarcie, ale mniejsze niż prognozowana kwota 150-175 mln dolarów. Eksperci jednak zwracają uwagę, że w przypadku Avatara 2 kluczowy jest aspekt długiego zbierania wpływów ze sprzedaży biletów do kin i niskie spadki frekwencji. Weekend otwarcia w przypadku każdego filmu Jamesa Camerona nie miał znaczenia. Oba otwarcia filmów Avatar i Titanic były niskie, a niektóre amerykańskie media po premierowym weekendzie oznajmiły, że te filmy są klapami, a po wielu miesiącach w kinach stały się najbardziej dochodowymi w historii. Tak jak podaje deadline cytując dyrektora jednego ze studiów filmowych: "Nigdy nie stawiaj przeciwko Jimowi Cameronowi".

Niskie spadki frekwencji są więcej niż pewne, bo tego typu filmy w tym okresie, podobnie jak Avatar i Titanic, mają potencjał do zarabiania krocia. Analitycy twierdzą nawet otwarcie, że do końca roku każdy dzień jest w pewnym sensie jak sobota w box office i tak też to wyglądać będzie do końca roku. Przed Avatarem 2 też wiele tygodni braku bezpośredniej konkurencji. Za tym, że Avatar 2 będzie mieć niskie spadki frekwencji świadczy, ile mniej widzów poszło do kina w sobotę w porównaniu do piątku. Spadek wyniósł zaledwie.. 16%! Standardem przy lubianych hitach jest 40-50%.

Avatar 2 - box office świat

Poza Ameryką Północną zebrano 300,5 mln dolarów. Jest to wynik mniejszy niż oczekiwano przez Chiny, które z uwagi na problemy z koronawirusem doprowadzające do zamykania kin, zanotowano mniejsze wpływy niż oczekiwano. Najpewniej wraz z uspokojeniem sytuacji pandemicznej w Chinach te wyniki zostaną nadrobione, bo Avatar jest tam niezwykle popularnym tytułem.

Sumując, na koncie mamy globalne otwarcie w wysokości 434,5 mln dolarów. Jest to kwota mniejsza niż oczekiwano, bo zwiastowano otwarcie na poziomie 500 mln dolarów. Nadal jednak jest to trzecie najlepsze otwarcie wciąż trwających czasów pandemii. Pierwsze dwa to Doktor Strange 2 (442 mln dolarów) oraz Spider-Man: Bez drogi do domu (600 mln dolarów).