Tom Ellis znalazł rolę w serialu. To jego pierwsza na małym ekranie po Lucyferze

Fot. Materiały prasowe

Tom Ellis zagra jedną z głównych ról w nowym serialu platformy Hulu pod tytułem Washington Black, który jest oparty na książce Esiego Edugyana pod tym samym tytułem. Hulu od razu zamówiło cały sezon. Selwyn Seyfu Hinds odpowiada za scenariusz.

Washington Black - o czym opowiada serial?

Historia rozgrywa się w XIX wieku i skupia się na 11-letnim George'u Washingtonie Blacku, który żyje na plantacji cukru na wyspach Barbados. Musi on uciekać, gdy szokująca śmierć zagraża jego życiu.

Washington Black - kogo gra Tom Ellis?

Tom Ellis zagra Christophera "Titcha" Wilde'a, ekscentrycznego steam-punkowego wynalazcę, którego młodzieńczy entuzjazm skrywa wrażliwą stronę. Zaskakująca śmierć na plantacji cukru należącej do jego rodziny zmusza go do wyprawy wraz z młodym Georgem Washingtonem Blackiem. Titch czuje, że wchodzi w rolę mentora i postaci zastępującej ojca. Sam jednak nie jest na to gotowy, bo wciąż żyje w cieniu własnego taty, co może zrzucić na ich głowy nie lada problemy.

W obsadzie jest też Sterling K. Brown w roli Medwina Harrisa. Gdy poznaje Blacka, rozpoczyna się jego podróż do samoodkrycia i zrzucenia barykad wokół swojego serca. Tytułową rolę gra Ernest Kingsley Jr. W obsadzie są także Iola Evans, Edward Bluemel oraz Sharon Duncan-Brewster.

Jest to jedna z dwóch ról po zakończeniu Lucyfera. Niedawno zakończył pracę nad komedią romantyczną Netflixa Players, w której gra główną rolę.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.