Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy. Widownia oszalała; jest nagranie!

Od 11 listopada na Brodwayu jest wystawiana sztuka Harry Potter and the Cursed Child​, w której Tom Felton powraca jako Draco Malfoy. Są już pierwsze nagrania, na których widać, a przede wszystkim słychać, entuzjazm widzów na jego widok.
Paulina Guz
Tagi:  draco malfoy 
tom felton harry potter
Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy Fot. Manuel Harlan
Na platformie X pojawiło się nagranie ze sztuki Harry Potter and the Cursed Child. Widać nim Toma Feltona jako dorosłego Draco Malfoya. Gdy aktor tylko wyszedł na scenę, widownia oszalała na jego widok. Zdołał jednak utrzymać pokerową twarz. Wiele osób w komentarzach zwraca uwagę na fakt, jak bardzo podobny jest w tej charakteryzacji do Jasona Isaacsa w roli Lucjusza Malfoya. Czy tak jest, musicie ocenić sami. 

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy [NAGRANIE]

Na początku galerii jest nagranie, na którym widać debiut Toma Feltona w roli dorosłego Draco Malfoya, a także reakcję publiczności na jego widok. Na kolejnych dodaliśmy jego oficjalne zdjęcia ze sztuki i filmik z finału Harry Potter and the Cursed Child.

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy - fragment sztuki

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy - fragment sztuki
Źródło:
Tom Felton grał Draco Malfoya w ośmiu częściach Harry'ego Pottera. Teraz aktor wrócił do roli ucznia ze Slytherinu po 15 latach. To jeden z powodów, dla których jego pojawienie się na scenie wywołało aż takie emocje wśród widzów. Warto dodać, że Felton zastąpił Aarona Bartza, który wcześniej wcielał się w dorosłego Draco Malfoya na Broadwayu. 

Harry Potter and the Cursed Child - informacje

Akcja przedstawienia Cursed Child rozgrywa się 19 lat po finale książki Insygnia Śmierci. Sztuka skupia się w dużej mierze na relacji już dorosłego Harry'ego Pottera, który pracuje w Ministerstwie Magii, ze swoim synem Albusem, który rozpoczyna naukę w Hogwarcie i ma problem z poradzeniem sobie ze spuścizną ojca. Ważnym bohaterem jest również Scorpius, syn Draco Malfoya.

Przedstawienie Harry Potter and the Cursed Child z Tomem Feltonem będzie wystawiane w Lyric Theatre w Nowym Jorku od 11 listopada 2025 roku przez 19 tygodni. Dopiero więc ruszyły pierwsze pokazy. 

Źródło: X

