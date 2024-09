fot. Intrepid Pictures/Vanity Fair

Adaptacji książek Stephena Kinga nigdy za wiele. Tym razem w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z The Life of Chuck. Ma to być film na podstawie jednego z opowiadań, które znalazło się w zbiorze Jest krew... Adaptację historii o tym samym tytule wyreżyseruje Mike Flanagan, który w przeszłości przenosił już dzieła Stephena Kinga na wielki ekran - m.in. Grę Geralda oraz Doktora Sen. W roli Charlesa Krantza, którego życie związane jest z nadnaturalnymi wydarzeniami, pojawi się Tom Hiddleston.

W obsadzie poza Hiddlestonem znajduje się również Jacob Tremblay, Mark Hamill, Karen Gillan, Molly C. Quinn, Kate Siegel, Michael Trucco, David Dastmalchian oraz Matthew Lillard.

The Life of Chuck

The Life of Chuck - Stephen King o adaptacji

Koniec filmu jest jego początkiem. W środku znajduje się z kolei numer muzyczny. To wyjątkowa historia o apokalipsie, która nie jest wcale horrorem, a ma sprawić, że widz poczuje się lepiej. Jeśli Was to nie przekonuje, to przekonany nie był nawet Stephen King, o czym powiedział Mike Flanagan:

Jego pierwsza reakcja, to: "Okej... Skoro sądzisz, że da się z tego zrobić film..." Przyznał parokrotnie, że myślał, że trudno będzie wspierać ten projekt tradycyjnymi środkami.

King jednak film już zobaczył i nie ma dłużej wątpliwości. Nazwał go: "maszyną szczęścia."