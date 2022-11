Tom Holland - przyszłość aktora w MCU. Doniesienia o nowej umowie z Marvelem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Spider-Man: Bez drogi do domu był ostatnim filmem o Pajączku w MCU. Od czasu jego premiery nie było żadnej oficjalnej informacji o kolejnej części, a nazwisko Toma Hollanda pojawiło się jedynie w obsadzie jednego nienazwanego filmu Marvela. Osoby dzielące się przeciekami z branży rozrywkowej zdradziły jednak, że ten niepewny status aktora we franczyzie może niedługo ulec zmianie.

Pojawiły się doniesienia o kolejnym kontrakcie Toma Hollanda z Marvelem.

foto. materiał prasowy

Spider-Man 4 - co wiadomo?

W lipcu 2022 roku insider Jeff Sneider podzielił się informacją, że Marvel planuje kolejne części filmów o Spider-Manie, jednak nie sądzi, by Tom Holland zdążył już podpisać umowę. Za to Tom Rothman, prezes Sony Pictures, w oświadczeniu z maja 2022 roku powiedział, że ma nadzieję , że będą mogli współpracować z aktorem przy następnej części Pajączka.

Mimo to, do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne wieści na ten temat. Za to plotki zdradziły jedynie, że podobno 4. część Spider-Mana ma zadebiutować w 2024 roku. Pojawiły się nawet głosy, że z udziałem Daredevila.

Tom Holland - przyszłość w MCU

Lizzie Hill z The Cosmic Circus odpowiedziała na post z 8 listopada, w którym Tom Holland wstawił gifa, mówiącego: "zgadza się, jestem Spider-Manem!" - napisała, że ma nadzieję, że aktor ma wspaniały dzień, dodając na końcu puszczający oczko emotikon, jakby coś było na rzeczy. Następnie insider @Culture_Spider powołał się na niego, twierdząc że była pierwszą, która zasugerowała, co nadchodzi. W kolejnym wpisie na Twitterze dodał, że niedługo Tom Holland podpisze nową umowę z Marvelem.

Choć nie wiadomo, czego miałaby dokładnie dotyczyć, Alex Perez z The Cosmic Circus rzucił trochę światła na tą kwestię:

Dostałem informację, że kontrakt Toma Hollanda nie obejmuje występów w produkcjach Disney+... więc jeśli jakakolwiek umowa zawiera pojawienie się w projekcie Disney+, to jest szansa na to, że nie jest prawdziwa.

Warto zauważyć, że część fanów potraktowała to jako oficjalną informację i na Twitterze jest wiele wpisów, celebrujących nową umowę Toma Hollanda.

https://twitter.com/syembiotic/status/1590141553401815040

https://twitter.com/RS_Art2420/status/1590103371666423808

https://twitter.com/gilmour34/status/1590242800477831168

Spider-Man: Freshman Year - pierwsze zdjęcia

Jeśli chodzi o nowe projekty z Pajączkiem, podczas wydarzenia San Diego Comic-Con pojawiły się pierwsze zdjęcia z serialu Spider-Man: Freshman Year. Animacja zadebiutuje na platformie Disney+ w 2024 roku i ma pokazać Petera Parkera na drodze do stania się superbohaterem, znanym widzom z MCU. To także prequel do takich filmów jak Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i Spider-Man: Homecoming.