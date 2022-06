Matt Lintz z Ms. Marvel niemal został Spider-Manem? Tom Holland nie był jedynym kandydatem

Disney+

Matt Lintz miał swój wielki debiut w Marvelu. Pojawił się na małym ekranie jako Bruno Carrelli w Ms. Marvel na Disney+, czyli największej drugoplanowej roli w serialu. Okazuje się jednak, że niemal zagrał w MCU kogoś o wiele bardziej znajomego widzom - czyli Spider-Mana.

Aktor żartował z portalem Insider o tym, jak brał udział w przesłuchaniu, ale rola ostatecznie powędrowała do Toma Hollanda, który zadebiutował jako Pajączek w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Fot. Disney+

W 2015 roku w podcaście Meet the Movie Press pojawiła się informacja, że Matt Lintz podobno był jednym z trzech najlepszych kandydatów do roli Spider-Mana, razem z Tomem Hollandem i Charlie Plummerem. Choć nie został Pajączkiem w MCU, nie wydaje się żałować. Ostatecznie dwóch aktorów spotkało się na planie Ms. Marvel.

Jak możemy przeczytać w artykule Insider:

To było fajne, ponieważ koniec końców Tom Holland pojawił się na jednym z naszych planów pewnego dnia i mogłem z nim porozmawiać, a podziwiam go pod wieloma względami. Jest naprawdę niesamowitą osobą i aktorem. I wygląda na to, że życie zatoczyło koło.

Matt Lintz żeby zagrać w serialu Ms. Marvel na Disney+ postanowił przerwać naukę. Zaczynał pierwszy rok studiów, gdy postanowił rzucić je, by wziąć udział w produkcji MCU. Wcześniej pojawił się także w popularnym The Walking Dead. Choć nie został Spider-Manem, rola inteligentnego przyjaciela Kamali Khan wydaje się stworzona dla niego.

Ms. Marvel - odcinki pojawiają się co w środę na Disney+.

