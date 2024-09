Tom Holland wrzucił to zdjęcie, a sieć pyta: "Czy Spider-Man wraca?"

fot. Marvel/Sony

Tom Holland w przeszłości nie raz i nie dwa zdradzał istotne informacje na temat filmów, w których miał się pojawić. Stało się to swoistym żartem wśród fanów Kinowego Uniwersum Marvela. Ci wyczekują wieści o nowym filmie ze Spider-Manem, wokół którego panuje wiele niedomówień i kontrowersji. Mówi się m.in. o konflikcie Kevina Feige z Sony. Kierownik MCU wolałby, aby historia była przyziemna, z kolei Sony optuje za wykorzystaniem ponownie multiwersum, które zadziałało przy Spider-Man: Bez drogi do domu.

Nowe zdjęcie Toma Hollanda budzi pytania

Spider-Man 4 na tę chwilę nie ma nawet reżysera, a produkcja ma się zacząć dopiero w przyszłym roku. Mimo tego nowy post Toma Hollanda na Instagramie rozgrzał wyobraźnię fanów. O ile wątpliwe jest, że dograł on coś do Venom 3: Ostatni taniec, który ma już niedługo premierę, to spekuluje się od dawna o jego udziale w animowanym Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Aktor okrasił zdjęcie podpisem: "sekretny dzień zdjęciowy."

W sieci pojawiły się też zdjęcia z innego dnia, gdy aktora widziano na ulicach Los Angeles. Fani wskazują, że jego fryzura nie jest zbyt "Spider-Manowa", więc może chodzi o całkowicie inny projekt. Co Wy sądzicie?