Tom Wilkinson nie żyje. Aktor z Batman: Początek i serii Mission: Impossible miał 75 lat

Tom Wilkinson zmarł nagle w domu 30 grudnia 2023 roku. Informacje ogłosił w oświadczeniu prasowym jego agent. Była z nim żona oraz rodzina. Ta prosi o prywatność w tym czasie. Przyczyna śmierci nie jest znana.

Tom Wilkinson - kariera

Jako aktor był dwukrotnie nominowany do Oscara za role w filmach Michael Clayton oraz Za drzwiami sypialni. Był również lubiany oraz doceniany za rolę w Goło i wesoło z 1997 roku, którą powtórzył w 2023 roku w serialowej kontynuacji. Nie jest to jednak jego ostatnia rola. W postprodukcji jest film 'Bone in the Throat' oparty na książce kucharza Antoine'a Bourdaina. To będzie pożegnanie widzów z Tomem Wilkinsonem.

Miał wiele ról na koncie, a grywał zarówno w filmach, jak i serialach. Można było go zobaczyć w produkcjach artystycznych, jak i wielkich hollywoodzkich blockbusterach. To właśnie dzięki takim rozmaitym kreacjom zdobył rozpoznawalność i popularność wśród zwykłych widzów. Grał w takich filmach jak Batman - Początek, Mission: Impossible - Ghost Protocol, Godziny szczytu, Zakochany Szekspir (hit kasowy i artystyczny), Patriota, Zakochany bez pamięci, Dziewczyna z perłą, Egzorcyzmy Emily Rose, Walkiria, Hotel Marigold, Jeździec znikąd czy Grand Budapest Hotel i wiele innych. To prawie 130 filmów i seriali.

Na małym ekranie zdobył Emmy za rolę w miniserialu John Adams oraz nominacje do tej nagrody za miniserial Klan Kennedych.