Tomb Raider - nowa odsłona serii oficjalnie zapowiedziana

Studio Crystal Dynamics oficjalnie potwierdziło to, czego wielu się spodziewało: nowa odsłona serii Tomb Raider rzeczywiście powstaje. Jednocześnie ujawniono, że jest ona tworzona na silniku graficznym Unreal Engine 5, z którego możliwościami można zapoznać się w imponującym demem technologicznym The Matrix Awakens. Niestety na tym informacje się kończą i na dalsze szczegóły, w tym te dotyczące fabuły czy rozgrywki, musimy jeszcze poczekać.

Naszym celem jest przesunięcie granic realizmu i dostarczenie wysokiej jakości kinowej, przygodowej gry akcji, na którą zasługują fani zarówno Crystal Dynamics, jak i marki Tomb Raider. Nie możemy doczekać się, by udać się w tę podróż razem.

Studio Crystal Dynamics ma na koncie wiele gier z Larą Croft w roli głównej. To oni odpowiadają m.in. za Tomb Raider: Legend, Anniversary i Underworld, a także reboot z 2013 roku i jego pierwszą kontynuację, Rise of the Tomb Raider.

