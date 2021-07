Tomb Raider 2 - powstanie? Alicia Vikander wypowiada się

fot. materiały prasowe

Tomb Raider miało premierę w 2018 roku i było wyreżyserowane przez Roar Uthauga. W głównej roli wystąpiła zdobywczyni Oscara Alicia Vikander, która wcieliła się w rolę ikonicznej Lary Croft. Film zarobił prawie 275 milionów w box office. Przy takich wynikach można się domyśleć, że wiele osób oczekiwało kontynuacji. Czy ich życzenie się spełni?

We wrześniu 2019 roku ogłoszono, że Ben Wheatley będzie reżyserować kolejną część. Jednak przez pandemię, kręcenie filmu zostało opóźnione, co ostatecznie doprowadziło do tego, że mężczyzna wycofał się z udziału w projekcie. Misha Green (Lovecraft Country) zastąpiła go w styczniu 2021 roku. Miała odpowiadać za reżyserię i scenariusz, a tytułem roboczym produkcji zostało Tomb Raider: Obsidian.

materiały prasowe

Na ostatnim spotkaniu prasowym dotyczącym The Green Knight Alicia Vikander została zapytana o kontynuację Tomb Raidera. Aktorka wyjawiła, że choć ma z tym związane wielkie nadzieje, to nic jeszcze nie jest na sto procent pewne. Przed wybuchem pandemii powiedziałaby, że powstanie, jednak teraz nie ma na to zielonego światła. Scenariusz jest jednak w trakcie tworzenia, a ona znów chciałaby wcielić się w Larę. Więc szanse na to są wciąż duże.