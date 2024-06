Assassin's Creed - klasyczne odsłony serii zostaną odświeżone? Prezes Ubisoftu chciałby większej regularności

fot. Ubisoft

Reklama

Na oficjalnej stronie Ubisoftu pojawiła się rozmowę z prezesem firmy. Yves Guillemot opowiedział o planach na przyszłość, a także o dalszych losach serii Assassin's Creed. Przyznał on między innymi, że aktualnie skupiają się oni przede wszystkim na przygodowych grach akcji, takich jak nadchodzące Star Wars Outlaws i Assassin's Creed Shadows, a także mają do tego idealne narzędzia w postaci silników Snowdrop i Anvil. Drugim filarem, na którym opiera się działalność Ubisoftu są zaś gry-usługi, takie jak Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Guillemot zapowiedział też, że fanów serii Assassin's Creed ma czekać ekscytująca przyszłość. Doczekamy się nie tylko zupełnie nowych odsłon cyklu, ale też remake'ów.

Gracze mogą wyczekiwać remake'ów, które pozwolą ponownie odwiedzić gry, które stworzyliśmy w przyszłości i zmodernizowaliśmy. W serii Assassin's Creed istnieją światy, które nadal są niesamowicie bogate. Będzie mnóstwo różnorodności. Naszym celem jest wypuszczanie kolejnych odsłon Assassin's Creed regularnie, ale nie chcemy co roku dostarczać tego samego doświadczenia. Wiele dobrych rzeczy nadejdzie w przyszłości, w tym Assassin's Creed Hexe, które już ujawniliśmy. Będzie to coś zupełnie innego niż Assassin's Creed Shadows. Wydaje mi się, że zaskoczymy odbiorców.

Prezes Ubisoftu wyjawił również, co jest dla niego najbardziej ekscytujące w branży gier.

Tym co mnie ekscytuje i zawsze mnie ekscytowało jest nowa technologia i potencjał, jaki niesie ze sobą dla twórców oraz oczywiście dla naszych graczy. Chciałbym, by sprzęt rozwijał się nawet jeszcze szybciej. Fakt, że gry od jakiegoś czasu są kompatybilne zarówno z obecną, jak i poprzednią generacją konsol to fantastyczna sprawa dla naszego katalogu i odbiorców, ale nieco powstrzymuje to branżę jeśli chodzi o tworzenie zupełnie nowych doświadczeń. Jeśli twórcy gier będą w stanie szybciej opanowywać technologiczne osiągnięcia, takie jak sztuczna inteligencja i chmura, to będziemy znacznie lepiej przygotowani, by tworzyć nowe i wyróżniające się doświadczenia dla graczy.