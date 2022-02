TOP 10: Najpopularniejsze seriale na Netflixie; 24 stycznia - 30 stycznia. Ozark króluje w rankingu

fot. Materiały Prasowe

Netflix udostępnia cotygodniowe listy najpopularniejszych seriali w skali globalnej. Streamingowy gigant przedstawia ranking z podziałem na tytuły anglojęzyczne i nieanglojęzyczne. Uplasowane miejsce zależy od łącznego czasu oglądania danej produkcji liczonej w milionach godzin.

TOP 10: Najpopularniejsze seriale anglojęzyczne

Według danych zebranych z ostatniego tygodnia (24 stycznia - 30 stycznia), serialem anglojęzycznym, który aktualnie podbija serca widzów jest Ozark. Nie da się ukryć, że ten tytuł króluje na liście. Produkcja składa się z 4. sezonów, które cieszą się popularnością.

Fabuła skupia się na doradcy finansowym, który ucieka z rodziną do Krainy Ozark w stanie Missouri. Martin "Marty" Byrde (Jason Bateman) robi wszystko, aby spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.

10. Riverdale (sezon 5) - 16,46 mln godzin

TOP 10: Najpopularniejsze seriale nieanglojęzyczne

Pierwsze miejsce wśród seriali nieanglojęzycznych przypada południowokoreańskiej produkcji All of Us Are Dead. Historia śledzi losy grupy licealistów, którzy zostają uwięzieni w swojej szkole podczas wybuchu epidemii wirusa. Nastolatkowie muszą zmierzyć się z zombie i własnym lękiem związanym z przemianą w jednego z nich.

10. Carinha de anjo (sezon 1) - 10,4 mln godzin

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.