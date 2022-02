Batman będzie kontrowersyjny? Padają porównania do klasyków - opinia z pokazu testowego

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Total Film

Erick Weber z Awards Daily to uznany i rzetelny dziennikarz, który powołuje się na swoje zaufane źródło, podając pierwszą opinie z pokazu testowego Batmana.

Jego informator twierdzi, że Batman będzie filmem kontrowersyjnym. Nie rozwinął jednak tematu, bo najpewniej wchodzą tu kwestie spoilerowe. Twierdzi także, że to taki film, o którym będzie się dyskutować bez końca.

Źródło nazywa Batmana filmem bardzo złożonym. Padają porównania do takich klasyków jak Milczenie owiec, Chinatown, Podejrzani i Zodiak.

To oczywiście tylko opinia jednej osoby, ale daje nam pojęcia, z czym mniej więcej mamy do czynienia.

Batman 2 ma szansę powstać

Robert Pattinson w rozmowie z Games Radar wydaje się wpisywać w to, co czytamy w opinii. Zapowiada, że jest to film bardzo osobisty i totalnie inny, niż poprzednie przygody Mrocznego rycerza. Przez ten charakter trudno mu wyobrazić sobie potencjalne sequele, ale przyznaje, że pod koniec są sugestię , co może w takim się pojawić, więc twórcy najwyraźniej w jakimś stopniu zapowiadają Batmana 2. Dodaje też, że film jest smutny i poruszający emocje.

Batman - premiera 4 marca 2022 roku w kinach.

