TOP 50: Najchętniej oglądane seriale i programy. Kto królował w sezonie 2021/2022?

Fot. Materiały prasowe

Kto królował na małym ekranie w sezonie 2021/2022 w USA? Przed wami ranking najchętniej oglądanych seriali i programów telewizyjnych. Jak można się domyśleć, sport jest na samym szczycie listy. Jednak kilku tytułom fabularnym udało się niemal dorównać miłości do footballu amerykańskiego. Takie produkcje jak Yellowstone, NCIS, Młody Sheldon i The Good Doctor także cieszą się ogromną popularnością wśród widzów. Zobaczcie sami w poniższym zestawieniu.

Najchętniej oglądane seriale i programy (2021/2022)

Przed wami ranking najchętniej oglądanych seriali i programów w sezonie 2021/2022. Dotyczy telewizji i USA. Zestawienie zamyka kryminał The Cleaning Lady na 50. miejscu. W środku galerii znajdują się między innymi takie tytuły jak Law & Order i Grey’s Anatomy. Z nowości na listę udało się wskoczyć takim tytułom jak Ghosts, Next Level Chef, La Brea i Abbott Elementary.

Widzów liczono na podstawie tak zwanego LIVE+7, czyli liczby oglądających z 7 dni od premierowej emisji (w to wliczają się między innymi wyniki z nagrywarek).

Ranking: 50. miejsce - 25. miejsce

50. The Cleaning Lady (Fox) - 5,168 mln widzów

Ranking: 24. miejsce - 1. miejsce

24. Bull (CBS) - 7,451 mln widzów

Źródło rankingu: NIELSEN. 09-20-2021 – 05-9-2022. PRELIMINARY LIVE+7 DAYS, PRIME, ORIGINAL TELECASTS ONLY, THREE EPISODES OR MORE. TOP 100 SHOWN BASED ON A18-49. EXCLUDES: SPORTS COMMENTARY; SPECIALS (SPECIAL SPORTS EVENTS ALSO EXCLUDED, SUCH AS PLAYOFFS, FINALS, NFL DRAFT); SPANISH-LANGUAGE PROGRAMMING; CHILDRENS’ NETWORKS; MOVIES AND BROADCAST PROGRAMS AIRING PREDOMINANTLY IN SUMMER 2021 (E.G., AGT, BIG BROTHER, LOVE ISLAND).

Dajcie znać w komentarzu, czy w rankingu najchętniej oglądanych seriali i programów w sezonie 2021/2022 znajdują się także wasze ulubione tytuły.