Top Gun: Maverick zaskakuje. Jest pierwszy rekord w box office

materiały prasowe

Jak donosi Deadline wynik Top Gun: Maverick z czwartkowych pokazów wieczornych w Ameryce Północnej wynosi 19,3 mln dolarów. Jest to rekord w historii studia Paramount Pictures. Poprzedni najlepszy wynik najleżał do filmu Transformers: Zemsta upadłych z wynikiem 16 mln dolarów. Jednocześnie jest to rekord najlepszego wyniku w historii weekendu z okazji święta Memorial Day. Tutaj pokonano wyczyn filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, który osiągnął 14,1 mln dolarów.

Top Gun: Maverick - jakie otwarcie?

Przed premierą szacowano otwarcie w wysokości minimum 100 mln dolarów. Dzięki fantastycznym opiniom widzów, którzy podzielają recenzje krytyków ten wynik może być jeszcze wyższy, a czwartkowe rekordy są dobrym dowodem, że to może iść w tę stronę.

Pełne wyniki box office z Ameryki Północnej oraz reszty świata poznamy w niedzielę 29 maja 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że kapitalnie oceniany film będzie jednym z największych hitów roku.