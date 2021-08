Top Gun: Maverick - pokazano pierwsze 13 minut filmu. Zdradzają szczegóły fabuły

Źródło: materiały prasowe

Na CinemaCon w Las Vegas odbył się panel Paramount Pictures. Promowano na nim między innymi film Top Gun: Maverick. Na wydarzeniu zaprezentowano pierwsze 13 minut produkcji. W sieci pojawił się opis materiału.

Film rozpoczyna się klasyczną piosenką przewodnią Top Gun Danger Zone Kenny'ego Logginsa, a następnie przenosi się do hangaru lotniczego na pustyni Mojave, gdzie Maverick wsiada na motocykl Kawasaki i jedzie do bazy lotniczej. Jednak kiedy przybywa na miejsce, zostaje poinformowany, aby ustąpił, ponieważ program Top Gun zostaje zamknięty.

Następnie Maverick postanawia sprzeciwić się rozkazom kontradmirała granego przez Eda Harrisa i próbuje dobić odrzutowcem do prędkości 10 machów. Udaje mu się to i staje się najszybszym człowiekiem na Ziemi, jednak Maverick chce pójść jeszcze dalej i dobija do prędkości 10,3 macha, co doprowadza do awarii odrzutowca, który wygląda jakby był bliski wybuchu.

Kolejna scena pokazuje żywego Mavericka wchodzącego do knajpy na pustkowiu po wypadku, gdzie wszyscy są w szoku na jego widok. Bohater pyta Gdzie jestem?. Pewien chłopiec odpowiada mu Ziemia.

Top Gun Maverick

W obsadzie oprócz Cruise'a znajdują się Miles Teller jako porucznik Bradley „Rooster” Bradshaw, Jennifer Connelly jako Penny Benjamin, Jon Hamm jako wiceadmirał Cyclone, Val Kilmer jako admirał Tom ”. Iceman” Kazansky, Glen Powell jako Hangman, Lewis Pullman jako Bob, Ed Harris jako kontradmirał, Monica Barbaro jako Phoenix, Charles Parnell jako kontradmirał Warlock, Danny Ramirez jako Fanboy, Manny Jacinto jako Fritz, Bashir Salahuddin jako Coleman, Jay Ellis jako Payback, Jake Picking, Raymond Lee, Lyliana Wray jako Amelia Benjamin, Jean Louisa Kelly jako Carole Bradshaw, Greg Davis jako Coyote i Bob Stephenson.

Top Gun: Maverick - premiera filmu w Polsce 19 listopada.