Total War: Faraon - twórcy ujawniają szczegóły o grze. Zobaczcie długie wideo

fot. SEGA

Total War: Faraon to nowa odsłona popularnej serii strategii i tym razem zabierze ona graczy w podróż do czasów starożytnego Egiptu. Rozgrywka w dalszym ciągu opierać się będzie na dwóch filarach: zarządzaniu w systemie turowym oraz walkach w czasie rzeczywistym. Do sieci trafiło nowe, bardzo obszerne wideo poświęcone tej produkcji. Materiał trwa ponad 40 minut i zawiera nowe fragmenty rozgrywki, a całości towarzyszą rozmowy z twórcami.

Gracze będą mogli wybrać jednego z ośmiu przywódców, a następnie będą rozwijać swoje imperium. W tym celu trzeba będzie zająć się zarówno dyplomacją, jak i rozwojem armii. Oprócz tego istotną rolę odegrają warunki pogodowe: ulewne deszcze i burze piaskowe będą miały wpływ na przebieg starć, a ogień stanowi ogromne zagrożenie, bo może palić lasy oraz całe osady.

Nowością będzie możliwość personalizacji kampanii, dzięki której każde podejście do rozgrywki ma wyglądać inaczej. Gracze będą mogli wybrać między innymi położenie wszystkich frakcji, zmodyfikować dostępność surowców czy częstotliwość katastrof naturalnych.

Total War: Faraon - pierwsze spojrzenie na grę

Total War: Faraon zadebiutuje w październiku tego roku na PC. Dokładny termin premiery nie został jeszcze ujawniony.