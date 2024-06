Będzie Totalna magia 2. Kto powróci w sequelu filmu z 1998 roku?

fot. materiały prasowe

Warner Bros. ogłosił sequel filmu Totalna magia, którego nikt nie oczekiwał. Takim sposobem dowiadujemy się, że Totalna magia 2 powstanie. Do tego oficjalnie ogłoszono, że Sandra Bullock oraz Nicole Kidman negocjują umowy, by powrócić do swoich ról z jedynki.

Totalna magia 2 - co wiemy?

Akiva Goldsman napisze scenariusz. Był on współautorem scenariusza pierwszej części z Robin Swicord i Adamem Brooksem. Bullock i Kidman będą też produkować. Szczegóły fabuły nie są na ten moment znane, więc nie wiadomo, jaki jest pomysł na sequel po ponad 25 latach od premiery.

Przypomnijmy, że Totalna magia była oparta na książce z 1995 roku Alice Hoffman pod tym samym tytułem. Jest to opowieść o dwóch siostrach wywodzących się z prastarego rodu czarownic. Po śmierci rodziców, Sally (S. Bullock) i Gillian (N. Kidman) wprowadzają się do posiadłości swoich ekscentrycznych ciotek. Pod ich okiem uczą się, jak uprawiać sztukę czarnoksięską. Z czasem siostry dowiadują się o klątwie rzuconej na ich rodzinę. Zgodnie z przekleństwem, 'miłość musi skończyć się śmiercią'.

Totalna magia nie była jakimś wielkim hitem, bo zebrała jedynie 68 mln dolarów na całym świecie. Tym bardziej wszyscy są zaskoczeni, że będzie kontynuacja.

Potencjalna data premiery nie jest znana.