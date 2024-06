Spider-Man 4 pokaże powrót pomysłu Sama Raimiego? Nowe przecieki o fabule bez kosmicznej stawki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według MyTimeToShineHello, którego doniesienia często się potwierdzają, w Spider-Manie 4 twórcy chcą wrócić do korzeni. Chodzi o pokazywanie Pajączka, jak leci przez miasto używając pajęczyny tak, jak pokazano to w Spider-Manie w reżyserii Sama Raimiego. Tego aspektu w ogóle nie było w MCU poza finalną sceną filmu Spider-Man: Bez drogi do domu.

Spider-Man 4 - plan na film

Według aktualnego planu na film mamy zobaczyć coś ze stawką na poziomie miasta, więc Pajączek nie będzie walczyć z kosmicznym zagrożeniem. Czytamy, że definitywnie pogrzebał całe życie Petera Parkera i teraz w pełni skupia się na byciu Spider-Manem. Ma jednak być trapiony poczuciem winy za to, co zrobił w Bez drogi do domu.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień czarnym charakterem miałby być Kingpin, czyli Wilson Fisk w roli burmistrza Nowego Jorku, który prawnie zabronił działalności samozwańczych herosów na ulicach miasta. Na pomoc Spider-Manowi ma ruszyć Daredevil i Ant-Man, aczkolwiek na ten moment nie wiadomo, czy to nadal jest aktualne. Marvel Studios nie potwierdziło konkretów na temat fabuły.

Scenariusz powstaje. Na ten moment nie ma jednak reżysera ani daty premiery.