Przyszłość serialu Resident Alien pod znakiem zapytania. Produkcja może nie wrócić na Syfy

Portal Deadline informuje o tym, co dzieje się za kulisami serialu Resident Alien. Zaraz po zakończeniu 3. sezonu mówi się o przeniesieniu produkcji z amerykańskiego kanału Syfy do USA Network, również należącego do przedsiębiorstwa NBCUniversal.

Źródła podają, że powrót na Syfy jest mało prawdopodobny, więc jeżeli serial miałby pozostać w NBCU, wspomniana sieć USA Network wydaje się jedyną możliwą opcją. Jednak potencjalne kręcenie 4. sezonu wiązałoby się z problemami budżetowymi, z którymi borykają się podstawowe sieci telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie doszłoby do redukcji budżetu o aż 500 tysięcy dolarów na odcinek, co stanowiłoby ogromne wyzwanie dla ekipy produkcyjnej.

Jeśli jednak utrzymanie Resident Alien w NBCU będzie niemożliwe, UCP, będące częścią Universal Studio Group, będzie rozważać inne alternatywy. W grę może również wchodzić sprzedaż serialu Netflixowi. Nie wiadomo jednak, czy streamer zgodziły się na tę propozycję, zwłaszcza z uwagi na kwestie praw międzynarodowych. Netflix przeszedł przez to w przypadku Lucyfera, produktowanego przez Warner Bros. TV.

Przypomnijmy, że w Polsce można obejrzeć 10 odcinków serialu właśnie na platformie Netflix.

Resident Alien - fabuła, obsada

Głównym bohaterem serialu jest kosmita o imieniu Harry, który ląduje na Ziemi i przybiera tożsamość lekarza w Kolorado, gdzie zaczyna pomagać ludziom. Z czasem jednak zaczyna się zastanawiać nad sensem powodzenia swojej misji.

W tytułowego bohatera wciela się Alan Tudyk, a na ekranie towarzyszą mu Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Levi Fiehler, Judah Prehn oraz Elizabeth Bowen.