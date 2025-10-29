Reklama
Chudy nie będzie głównym bohaterem Toy Story 5? Tim Allen o scenie z setką Buzzów

Tim Allen zdradził, na której postaci skupi się fabuła nowej części Toy Story. Skomentował również otwierającą scenę z nowej odsłony, w której podłożył głos setce Buzzów.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  chudy 
jessie główny bohater buzz toy story 5
Toy Story - Jessie fot. materiały promocyjne
Toy Story 5 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych animacji 2026 roku. Według doniesień osobom, które miały okazję obejrzeć pokaz testowy, podobał się seans. Nie jest to tzw. "skok na kasę", ale "kolejny pełen serca film w tej franczyzie". Co oznacza, że twórcom nie zabrakło pomysłów na fabułę, w której zabawki tym razem będą musiały zderzyć się z technologią. W ich życiu i ośmioletniej Bonnie pojawi się podstępny i złośliwy tablet, który uważa, że dziewczynka jest już w odpowiednim wieku, by przestać bawić się zabawkami.

Czytaj więcej: Nowa grafika z Toy Story 5. Chudy stracił odznakę, a Buzz jedną zdobył

Jessie będzie główną bohaterką Toy Story 5

W programie Jimmy'ego Kimmela, Tim Allen, który podkłada głos Buzzowi, zdradził kilka nowych szczegółów fabuły Toy Story 5. Potwierdził, że główną rolę odegra Jessie (Joan Cusack). 

W tym [Toy Story 5] robią reboot. Wszystko kręci się wokół Jessie, co jest naprawdę fajne. Ma kłopoty i potrzebuje pomocy. Jesteśmy wszędzie, więc musi wszystkich zebrać razem.

fot. Disney

Następnie opowiedział o otwierającej scenie filmu, o której kilka miesięcy temu pisał już Collider.

Najzabawniejsze jest dla mnie to, że jest katastrofa lotnicza, jak w filmie [Toma] Hanksa [Cast Away - poza światem]. Na wyspie, gdzie znalazł się samolot FedExu albo coś z setką zabawek Buzza - wszystkie są zagubione. To jest bardzo zabawne. Próbują znaleźć drogę powrotną, a jest ich setka.

Kimmel dopytał się czy podłożył głos wszystkim Buzzom, na co odpowiedział twierdząco, dodając, że również dużo improwizował. Aktor jeszcze odniósł się do komentarza Quentina Tarantino, który nazwał Toy Story 3 jednym z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek widział. Allen zgodził się z tą wypowiedzią, że to jeden z najlepszych filmów, jakie powstały. Przyznał też szczerze, że czwarta część naciągała wiele rzeczy.

Toy Story 5 - premiera w kinach 19 czerwca 2026 roku.

Fot. Materiały prasowe

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Toy Story 5
Powiązane osoby

