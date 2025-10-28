Toy Story 5 - skok na kasę czy kolejna udana część serii? Był już pokaz testowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już dwukrotnie wydawało się, że historia Chudego, Buzza i pozostałych zabawek dobiegnie końca - najpierw przy okazji Toy Story 3, a potem czwórki. Na tym jednak się nie skończy. Piąta część powstaje, a z najnowszych informacji wynika, że przeprowadzono pokaz testowy. Jakie są reakcje na kolejny film z serii?

Toy Story 4 okazało się wielkim sukcesem Disneya na miarę poprzednich części. Film zarobił lekko ponad miliard dolarów i przypadł do gustu tak samo publiczności, co i krytykom. Piąta część ma opowiedzieć o walce tradycyjnych zabawek - pluszaków, figurek - z postępem technologicznym, m.in. tabletami i innymi urządzeniami, które coraz częściej trafiają w ręce dzieci, aby te mogły się nimi bawić.

Po zapowiedzeniu Toy Story 5 w sieci pojawiły się zarzuty mówiące o tym, iż Disney nie ma już pomysłu na ciągnięcie serii do przodu i jest to zwyczajny skok na kasę. Jednak jeśli wierzyć doniesieniom Skyler Shuler z The DisInsider - wcale tak nie jest.

Rzekomo w zeszłym tygodniu był pokaz testowy Toy Story 5. Osobom na widowni bardzo się podobało. "To kolejny pełen serca film w tej franczyzie".

Jeśli te informacje są prawdziwe, to bardzo prawdopodobne, że Disney ma w swoich rękach kolejny hit, którego tak bardzo potrzebuje po niedawnej sromotnej klęsce Tron: Ares.

