Toy Story 5 - skok na kasę czy kolejna udana część serii? Był już pokaz testowy

Toy Story w przeciągu czterech części nie zawiodło swoich fanów jeszcze ani razu i pozwoliło Disneyowi zarobić ogromne pieniądze na tej franczyzie. Czy piąta część będzie kontynuować ten trend? Pojawiła się opinia po pokazie testowym.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  toy story 5 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Toy Story fot. Pixar
Już dwukrotnie wydawało się, że historia Chudego, Buzza i pozostałych zabawek dobiegnie końca - najpierw przy okazji Toy Story 3, a potem czwórki. Na tym jednak się nie skończy. Piąta część powstaje, a z najnowszych informacji wynika, że przeprowadzono pokaz testowy. Jakie są reakcje na kolejny film z serii?

Wicked: Na dobre może namieszać na Oscarach. Są pierwsze opinie o filmie

Toy Story 4 okazało się wielkim sukcesem Disneya na miarę poprzednich części. Film zarobił lekko ponad miliard dolarów i przypadł do gustu tak samo publiczności, co i krytykom. Piąta część ma opowiedzieć o walce tradycyjnych zabawek - pluszaków, figurek - z postępem technologicznym, m.in. tabletami i innymi urządzeniami, które coraz częściej trafiają w ręce dzieci, aby te mogły się nimi bawić.

Po zapowiedzeniu Toy Story 5 w sieci pojawiły się zarzuty mówiące o tym, iż Disney nie ma już pomysłu na ciągnięcie serii do przodu i jest to zwyczajny skok na kasę. Jednak jeśli wierzyć doniesieniom Skyler Shuler z The DisInsider - wcale tak nie jest.

Rzekomo w zeszłym tygodniu był pokaz testowy Toy Story 5. Osobom na widowni bardzo się podobało. "To kolejny pełen serca film w tej franczyzie".

Jeśli te informacje są prawdziwe, to bardzo prawdopodobne, że Disney ma w swoich rękach kolejny hit, którego tak bardzo potrzebuje po niedawnej sromotnej klęsce Tron: Ares.

Najlepsze filmy animowane ostatnich lat

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  toy story 5 
